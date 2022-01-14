В Киеве задержали 37-летнего мужчину: подозревают в изнасиловании 5-летней девочки

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 5-летней девочки. Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили видеозаписи с детской порнографией.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Киевлянину грозит до пятнадцати лет лишения свободы

Как рассказали правоохранители, 37-летний ранее не судимый мужчина привел к себе домой 5-летнюю дочь своей знакомой.

"Он совершил в отношении ребенка сексуальное насилие. Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины. Были найдены и изъяты вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии. Задержанному уже сообщили о подозрении по четырнадцати эпизодам преступных действий", – уточнили в полиции.

Видео дня

Правоохранители открыли четыре уголовных производства, в частности за изнасилование малолетней девочки и за хранение детской порнографии.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Винницкой области 48-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку-односельчанку. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка.