В Киеве инкассатор "заминировал" ТРЦ "Ретровиль": возмутился, что не взяли на работу правоохранителем

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который "заминировал" ТРЦ "Ретровиль". Злоумышленник возмутился из-за безуспешных попыток устроиться на работу в правоохранительные органы и поэтому пошел на такой шаг.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

"По данным следствия, гражданин, работающий инкассатором, 15 марта 2023 года сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва в ТРЦ "Ретровиль". По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ в ТРЦ не обнаружено. Следствием установлено, что преступление было совершен злоумышленником по хулиганским мотивам. Он возмутился из-за безуспешных попыток устроиться на работу в правоохранительные органы", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который ради шутки в состоянии опьянения "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Кроме того, в столице судят мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента Украины. Свои действия он объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который "заминировал" один из районных отделов полиции в Сумской области. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

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