В Киеве задержали мужчину, который пьяным решил пошутить и ''заминировал'' железнодорожный вокзал. Фото

В Киеве разоблачили ранее судимого мужчину, который "заминировал" здание Центрального железнодорожного вокзала. Как выяснилось, пьяный злоумышленник таким образом решил пошутить.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"В полицию Киева поступило сообщение от неизвестного о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован. Сотрудники отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта обследовали прилегающую территорию и никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили, поэтому приступили к поискам псевдоминира", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть ранее судимый за кражу 28-летний уроженец Луганской области. Находясь в нетрезвом состоянии, он решил пошутить и якобы заминировал столичный вокзал.

По факту заведомо ложного сообщения замены вокзала открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса президента Украины. Свои действия он объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили мужчину, который угрожал взорвать отдел полиции. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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