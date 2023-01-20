В Киеве будут судить мужчину, который ''минировал'' Офис президента из-за отключения света. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который дважды "минировал" здание Офиса Президента Украины. Свои действия он объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Согласно материалам следствия, 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о заминировании здания Офиса Президента Украины по ул. Банковой в городе Киеве. Правоохранители установили личность "минера" и задержали его", – рассказали в прокуратуре.

В квартире 51-летнего обвиняемого обнаружили коммунистическую символику и георгиевские ленты, которые, по его словам, принадлежат его пожилой матери. Свои действия мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

Следствие по факту заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва в правительственном здании окончено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве утром 29 сентября якобы заминировали все школы. Соответствующее анонимное сообщение поступило украинским стражам порядка, после чего всех учеников, учителей и персонал учебных заведений эвакуировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который "заминировал" один из животноводческих центров города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решим таким образом пошутить.

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