В Киеве разоблачили жителя столицы, который ''заминировал'' отделение полиции на Сумщине. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева, который "заминировал" один из районных отделов полиции в Сумской области. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

"На днях около 23:00 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал полицейским о намерении взорвать помещение районного отдела полиции в Сумской области. Полицейские тщательно обследовали помещение и прилегающую территорию здания и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что к "заминированию" может быть причастен 54-летний житель Киева, который во время совершения правонарушения находился в столице. Мотивы своего поступка мужчина объяснить не смог. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан "минеру" сообщили о подозрении. Меру пресечения ему в ближайшее время изберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правоохранители Киеве разоблачили ранее судимого мужчину, который ради шутки в состоянии опьянения "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!