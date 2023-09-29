В Киеве будут судить злоумышленников, организовавших работу сети псевдообменников: "заработали" 50 тыс. долларов и 50 тыс. евро

В Киеве будут судить группу мужчин, организовавших деятельность псевдообменников. Таким образом, злоумышленники "заработали" 50 тысяч долларов США и 50 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в течение 2021-2023 годов сообщники организовали деятельность псевдообменников на территории Печерского района. Они арендовали три помещения и специально оборудовали их для осуществления своей преступной деятельности. Объявление о своих услугах злоумышленники размещали на соответствующих финансовых сайтах об обмене валюты по выгодному курсу. Таким образом, они "заработали" 50 тысяч долларов США и 50 тысяч евро", – рассказали в полиции.

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Следователи установили, что к преступлениям причастны 36-летний житель Ровенской области, выполнявший роль организатора, 24-летний житель Запорожья, 28-летний и 44-летний жители Черниговщины. Следствие по фактам мошенничества завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, полицейские Киева задержали мужчину, продававшего гражданам несуществующие автозапчасти. От действий мошенника могли пострадать минимум 50 человек, а общая сумма ущерба может составлять около 300 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили интернет-мошенника, который обманул подписчиков соцсети. Подозреваемый сломал аккаунт девушки в Instagram и разослал информацию о сборе средств якобы на срочное лечение ее ребенка.

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