Могли пострадать не менее 50 человек: полицейские Киева разоблачили мошенника, продававшего несуществующие запчасти. Фото

Полицейские Киева задержали мужчину, продававшего гражданам несуществующие автозапчасти. От действий мошенника могли пострадать, по меньшей мере, 50 человек, а общая сумма ущерба может составлять около 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили в мошенничестве 35-летнего уроженца Луганщины, который под предлогом продаж автозапчастей обманул граждан по всей Украине.

"Установлено, что злоумышленник мониторил на трех сайтах в сети интернет запросы граждан о заинтересованности ими покупки деталей для автомобиля. Он посылал им сообщения с предложением по выгодной цене. За отправку товара он требовал у покупателей аванс на банковскую карту, однако после поступления средств мужчина не выходил на связь, а заказы покупатели так и не получали", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские установили, что злоумышленник причастен к совершению десяти эпизодов мошенничеств на территории Украины. Однако у следователей есть информация, что потерпевших от действий мошенника может быть не менее 50 человек, а общая сумма ущерба может составлять около 300 тысяч гривен.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили интернет-мошенника, который обманул подписчиков соцсети. Подозреваемый сломал аккаунт девушки в Instagram и разослал информацию о сборе средств якобы на срочное лечение ее ребенка.

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