В Киеве задержали мужчину, который сломал аккаунт девушки в Instagram и "собирал" деньги на лечение ее сына. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили интернет-мошенника, который обманул подписчиков соцсети. Подозреваемый сломал аккаунт девушки в Instagram и разослал информацию о сборе средств якобы на срочное лечение ее ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"Было установлено, что мошенник сломал аккаунт девушки в социальной сети Instagram и разослал подписчикам потерпевшей информацию о срочном сборе средств на лечение ее сына, указав реквизиты своей банковской карты. Таким образом злоумышленник "заработал" 5000 гривен, обманув граждан из разных регионов", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Харькова, 2002 года рождения. Правоохранители сообщили ему о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом, совершенном путем обмана по предварительному сговору группой лиц. Полицейские устанавливают и других причастных к мошенническим действиям для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве суд признал виновным в мошенничестве ранее судимого мужчину, который обманул более 30 граждан. Находясь в СИЗО, злоумышленник в течение августа-ноября 2022 года собирал деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник, притворяясь военнослужащим, "продал" волонтере тактические бронешоломы, а также похитил автомобиль военных.

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