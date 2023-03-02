В Киеве будут судить мужчину, который за тысячу гривен фотографировал для РФ военные объекты. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Злоумышленник за 1000 гривен фотографировал для РФ военные объекты.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Было установлено, что 35-летний житель Луганщины общался с заказчиком через мессенджер и получал задания о фото и видео съемку украинских военных объектов. Таким образом, мужчина сотрудничал с врагом, а за это получил вознаграждение в 1000 гривен", – рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан во время очередной попытки передать данные врагу. Следствие по фактам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ было завершено. Обвинительные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Киеве суд признал жителя столицы виновным в государственной измене. Злоумышленник распространял в соцсетях статьи антиукраинского характера и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд признал виновным пошедшего на сотрудничество с российскими оккупантами заведующего кладбищем в Бучанском районе . Ближайшие 10 лет коллаборант проведет за решеткой.

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