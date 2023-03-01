Суд на 10 лет отправил за решетку коллаборанта, активно сотрудничавшего с оккупантами в Киевской области

Суд признал виновным заведующего кладбищем в Бучанском районе, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ближайшие 10 лет коллаборант проведет за решеткой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Печерского районного суда Киева. Злоумышленник согласился на их предложение стать старостой села Синяк.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией имущества", – говорится в решении суда.

Срок отбывания наказания осужденного начинается с момента его задержания – с 3 мая 2022 года. Решение суда, объявленное 24 февраля, может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, в Украине будут судить двух российских военных, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области. Один из них пытал бывших участников АТО, второй ударил пенсионера оружием по голове и застрелил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд признал жителя столицы виновным в государственной измене. Злоумышленник распространял в соцсетях статьи антиукраинского характера и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ.

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