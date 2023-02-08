В столице на 15 лет осудили изменника: по его наводке враг из ''Градов'' и ''Смерчей'' обстрелял Киев. Фото

В Киеве суд признал жителя столицы виновным в государственной измене. Злоумышленник распространял в соцсетях статьи антиукраинского характера и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. В ближайшие 15 лет предатель проведет за решеткой.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал телеграмм-канал. Там он распространял текстовые сообщения и статьи антиукраинского характера", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, используя телеграмма-канал, злоумышленник передавал врагу информацию о расположении военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Киева.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, именно по его наводке в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы.

Суд признал киевлянина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за военные преступления будут судить командира отряда нацгвардии РФ по Чеченской Республике. Оккупант взял в заложники несовершеннолетнего парня и допрашивал его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!