Ущерб не менее чем на 300 тыс. грн: в Киеве в результате ракетных обстрелов пострадали павильоны ВДНХ. Фото

В Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" в четверг, 7 февраля, в результате российской ракетной атаки были повреждены павильоны, среди которых 3 памятника архитектуры. Комплексу причинен ущерб не менее чем на 300 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. К счастью, никто не пострадал.

"Ущерб ВДНХ не менее чем на 300 тысяч гривен причинило государство-террорист россия во время очередного обстрела Украины. Мы потеряли окна в десяти павильонах и постройках Экспоцентра. В частности, пострадали 3 павильона-памятника архитектуры на центральной площади и Оранжерея. Но главное – люди не пострадали. И это – счастье! Мы искренне благодарны ВСУ за защиту", – написал Мушкин.

Напомним, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие и четверо погибших. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали два человека. Кроме того, в регионе повреждены жилые частные и многоквартирные дома.

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