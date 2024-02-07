Над Киевом и в районе столицы уничтожили около 20 вражеских ракет: чем бил враг

Страна-агрессор РФ утром в среду, 7 февраля, атаковала Киев крылатыми ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жителей столицы снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Третий ракетный удар по Киеву в 2024 году. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории России. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет", – сообщил Попко.

Он добавил, что по предварительным данным, в результате ракетного удара атаки в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Есть пострадавшие. В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на восстановлении электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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