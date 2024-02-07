Повреждены жилые дома, есть пострадавшие: последствия ракетной атаки на Киевщину 7 февраля. Фото

В Киевской области в среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки, предварительно, пострадали два человека. Кроме того, в регионе повреждены жилые приветливые и многоквартирные дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.

"По данным следствия, 7 февраля 2024 года в результате ракетной атаки в двух районах Киевщины обломки вражеских ракет попали в частные и многоквартирные дома. Также повреждены хозяйственные постройки и транспортные средства. По предварительным данным, пострадали двое гражданских лиц. На местах происшествия работают прокуроры, следователи, эксперты и работники ГСЧС", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-агрессор РФ утром среды, 7 февраля, атаковала Киев крылатыми ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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