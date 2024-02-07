РФ ударила по Киеву ракетами: есть пострадавший, часть города без света

Страна-террорист РФ в среду, 7 января, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жители города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!", – написал Кличко.

Он прибавил, что после взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы. Кроме того, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

"Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте", – уточнил мэр.

Впоследствии в компании ДТЭК сообщили, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе.

"Только что позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", – подчеркнули энергетики.

В 8:10 Кличко сообщил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

Позже Киевский городской голова проинформировал, что в Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте.

"В Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром, 7 февраля, в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив ракеты разных типов.

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