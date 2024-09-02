Украл велосипед ребенка, который во время воздушной тревоги прятался в укрытии: в Киеве задержан рецидивист. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Во время воздушной тревоги он забрал велосипед ребенка, который в тот момент скрывался от опасности в укрытии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Как выяснили правоохранители, 11-летний мальчик, катаясь на двухколесном, услышал сигнал "Воздушная тревога". Он решил спрятаться на одной из подземных столичных станций метро, а транспортное средство пристегнул на защитный трос рядом со входом в укрытие", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник заметил велосипед, ударом ноги разорвал трос, забрал двухколесный транспорт и ушел с места происшествия. Свидетелями происшествия стали неравнодушные люди, которые вызвали полицейских. Злоумышленником оказался недавно приехавший в столицу 31-летний ранее судимый уроженец Черниговщины.

По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обворовывала квартиры во время уборки. Общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева патрульные с поличным задержали мужчин, которые могут быть причастны к похищению прокатных электросамокатов. По словам задержанных, они собирались разобрать их для последующей продажи.

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