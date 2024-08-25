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Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
1,6 т.
Злоумышленников задержали с поличным

В Днепровском районе Киева патрульные с поличным задержали мужчин, которые могут быть причастны к похищению прокатных электросамокатов. По словам задержанных, они собирались разобрать их для последующей продажи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с "бизнесменами" будут общаться следователи.

"Во время патрулирования в Днепровском районе, патрульные получили сообщения о трех мужчинах, пытающихся раскрутить электросамокаты. Заявительница описала, как выглядели вероятные воры", – рассказали в пресс-службе.

Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото
Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчин, схожих по описанию заявительницы. Граждане признались патрульным, что угнали электросамокаты для того, чтобы разобрать их на части и продать. Вероятных воров задержали и передали следователям.

Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото
Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото
Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото

Напомним, в Шевченковском районе Киева правоохранители ночью задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник пытался угнать генератор в одном из заведений питания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обворовывала квартиры во время уборки. Общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тысяч гривен.

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