Похитили электросамокаты, чтобы разобрать их и продать: в Киеве с поличным задержали троих мужчин. Фото

В Днепровском районе Киева патрульные с поличным задержали мужчин, которые могут быть причастны к похищению прокатных электросамокатов. По словам задержанных, они собирались разобрать их для последующей продажи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с "бизнесменами" будут общаться следователи.

"Во время патрулирования в Днепровском районе, патрульные получили сообщения о трех мужчинах, пытающихся раскрутить электросамокаты. Заявительница описала, как выглядели вероятные воры", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчин, схожих по описанию заявительницы. Граждане признались патрульным, что угнали электросамокаты для того, чтобы разобрать их на части и продать. Вероятных воров задержали и передали следователям.

Напомним, в Шевченковском районе Киева правоохранители ночью задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник пытался угнать генератор в одном из заведений питания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обворовывала квартиры во время уборки. Общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тысяч гривен.

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