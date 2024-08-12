Обворовывала квартиры во время уборки: в Киеве задержали подозреваемую. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обворовывала квартиры во время уборки. Общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. За совершенное подозреваемой грозит до восьми лет за решеткой.

"Как установило следствие, злоумышленница предлагала услуги по уборке квартир киевлянам. Пользуясь доверием людей и попадая в дом, женщина похищала ценные вещи или деньги хозяев. Женщину полицейские поймали на "горячем", когда нарушительница после очередной уборки у постоянных клиентов выносила из квартиры 2300 долларов США и 13 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 32-летнюю уроженку Черкасской области. Полицейские доказали причастность злоумышленницы к семи эпизодам преступной деятельности, а общая сумма ущерба, нанесенного трем потерпевшим, составляет более 270 тысяч гривен. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева правоохранители ночью задержали мужчину, которым может быть причастен к краже. Злоумышленник пытался угнать генератор в одном из заведений питания.

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