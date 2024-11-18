В Киевской области конфликт между матерью и дочерью закончился убийством. Подробности дела

В Броварском районе Киевской области местная жительница, по информации следствия, во время конфликта жестоко избила мать. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в селе Семиполки накануне в частном доме между злоумышленницей и ее матерью произошел конфликт. Злоумышленница, будучи под хмельком, толкнула пострадавшую на бетонный пол и нанесла два удара кулаком в область грудной клетки и живота", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшую 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение, где она, к сожалению, скончалась. Злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. В настоящее время она находится в СИЗО.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, чуть не убил жителя города. Злоумышленник подошел с друзьями к потерпевшему и спровоцировал конфликт, во время которого ударил оппонента ножом и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил жену. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!