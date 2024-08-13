Требовал $3,5 тыс. за подключение кооператива к электросети: в Киеве будут судить экс-чиновника "Укрзалізниці". Фото

В Киеве будут судить бывшего руководителя одного из подразделений "Укрзалізниці". По информации следствия, он потребовал 3550 долларов США за подключение кооператива к электросети.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Напомним, в августе прошлого года нарушитель, будучи в должности начальника одного из подразделений "Укрзалізниці", требовал и в дальнейшем получил неправомерную выгоду в решении вопроса о подключении автомобильного кооператива в Киевской области к электрическим сетям акционерного общества "Укрзалізниці", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан при передаче ему взятки в сумме 3 550 долларов США. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве правоохранителями при содействии министра энергетики задержали замминистра и его сообщников по подозрению во взяточничестве. Они требовали 500 тысяч долларов США за вывоз горного оборудования из прифронтовых районов Донбасса. По информации источников OBOZ.UA чиновником оказался Александр Хейло.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела столичного управления Госпродпотребслужбы. По информации следствия, чиновник требовал 3 тысячи долларов за выдачу актов о фиктивной дезинфекции.

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