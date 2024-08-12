В Киеве задержали должностного лица Госпродпотребслужбы, требовавшего взятку $3 тыс. Фото и видео

В Киеве по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела столичного управления Госпродпотребслужбы. По информации следствия, чиновник требовал 3 тысячи долларов за выдачу актов о фиктивной дезинфекции.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Обнаружили коррупционную схему, к организации которой причастны должностные лица столичного управления Госпродпотребслужбы, оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи следственного управления полиции Киева. Ее функционирование наладил начальник одного из отделов. За определенное вознаграждение обещал помочь в выдаче акта, который необходим для дальнейшей работы предприятий", – рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе, чиновник просил 3 000 долларов неправомерной выгоды за проведение отделки производственных помещений от насекомых и грызунов без фактического выезда на объект. О проведенных работах составлялись фиктивные документы и издавался соответствующий акт.

Начальник отдела управления Госпродпотребслужбы в Киеве был задержан при получении второй части от оговоренной суммы – 1000 долларов. Ранее он получил 2000 долларов. По факту вымогательства и получения взятки возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранителями при содействии министра энергетики в подозрении во взяточничестве задержали замминистра и его сообщников. Они требовали 500 тысяч долларов США за вывоз горного оборудования из прифронтовых районов Донбасса. По информации источников OBOZ.UA чиновником оказался Александр Хейло.

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