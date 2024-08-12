За вывоз оборудования требовал $500 тыс.: замминистра энергетики задержали по подозрению во взяточничестве. Фото

В Киеве правоохранителями при содействии министра энергетики по подозрению во взяточничестве задержали замминистра и его сообщников. По информации следствия, они требовали 500 тысяч долларов США за вывоз горного оборудования из прифронтовых районов Донетчины. По информации источников OBOZ.UA, чиновником оказался Александр Хейло.

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Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры и пресс-службе СБУ.

"По данным следствия, подозреваемые организовали схему вывоза горного оборудования государственного угледобывающего предприятия из зоны боевых действий в Донецкой области. Подозреваемые требовали 500 тыс. долларов США от руководства угольного госпредприятия Львовско-Волынского бассейна. За эту сумму обещали дать разрешение на вывоз и последующую беспрепятственную эксплуатацию эвакуированного спецоборудования на государственных шахтах западного региона Украины", – рассказали в прокуратуре.

Со своей стороны, в Министерстве энергетики подтвердили информацию об этом и уточнили, что за указанную сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах восточного фронта – Покровскому. Кроме замминистра к указанной сделке были привлечены несколько сообщников по энергетической отрасли, за что все задействованные лица будут привлечены к ответственности. Министерство безотлагательно внесло представление в Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня", – подчеркнули в Министерстве.

Злоумышленников задержали при получении очередного транша взятки в сумме 100 тыс. долларов США. Ранее задокументировано получение ими части неправомерной выгоды – 200 тысяч долларов США.

По факту взяточничества возбуждено уголовное производство, а заместителю Министра энергетики, должностному лицу одного из государственных угольных предприятий и двум посредникам сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Позже представитель правительства в Раде Мельничук сообщил, что Кабинет министров Украины уволил Александра Хейла, который по информации наших источников и есть задержанным чиновником, с должности заместителя министра энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить должностную должность института НААН Украины и ее двух пособников на взятке более чем в 21 тыс. долларов США. Деньги злоумышленники хотели получить, в частности, за возможность заключить договор аренды и обработки 453 га надлежащей государственному заведению земли.

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