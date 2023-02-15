В Украине будут судить еще двух оккупантов: один пытал участников АТО, а второй застрелил пенсионера. Фото

В Украине будут судить двух российских военных, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области. Один из них пытал бывших участников АТО, второй ударил пенсионера оружием по голове и застрелил его.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Расследование завершено, а обвинительные акты направлены в суд.

Как рассказали в прокуратуре, было установлено, что в феврале – марте 2022 года во время временной оккупации села Катюжанка Вышгородского района сержант РФ проводил обыски зданий.

"Вооруженный оккупант незаконно задержал двух мужчин – бывших участников АТО. Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ, местонахождении участников АТО, правоохранителей и проукраински настроенных граждан", – рассказали в пресс-службе.

Враг заставил мужчин спуститься в подвал местной школы, на территории которой располагалась обустроенный оккупантами застенок. В течение нескольких дней он проводил незаконный допрос украинцев. Им угрожали расстрелом, избивали и пытали, не давали еду и питьевую воду.

"Другой обвиняемый, находясь в марте 2022 года в оккупированном селе Гавронщина Бучанского района, совместно с военнослужащими вооруженных сил РФ направил автоматическое оружие на 70-летнего безоружного мирного жителя, который шел по улице. Он запретил ему дальнейшее движение. После этого капитан ударил прикладом оружия пострадавшего в челюсть, от чего мужчина упал на землю. Затем он из автомата произвел три смертельных выстрела в беспомощного мужчину", – добавили в прокуратуре.

Сержанту 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады МО РФ и в.и.о начальнику разведки бригады – военнослужащему 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ сообщили о подозрении нарушения законов и обычаев войны. Первому грозит до 12 лет лишения свободы, а второму – до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд признал жителя столицы виновным в государственной измене. Злоумышленник распространял в соцсетях статьи антиукраинского характера и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ.

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