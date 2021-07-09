Суд избрал меру пресечения 'голосеевскому стрелку'

Жителя Киева Ивана Мартынюка, который стрелял в полицейских во время квартирного конфликта 7 июля, арестовали до 7 сентября. Голосеевский райсуд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей на два месяца без права залога.

Перед заседанием 9 июля возле учреждения собралась группа поддержки "голосеевского стрелка" – несколько десятков человек, которые выразили убеждение, что квартира их знакомого была продана незаконно. Об этом сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим: перед избранием меры пресечения Мартынюк заявил, что открыл стрельбу, так как ему "не предоставили решение суда и не дали дождаться адвокатов". По его словам, выстрелить он решился, когда понял, что болгаркой спиливают дверные петли. Тогда с ним в помещении находилась гражданская жена.

Видео дня

Мартынюк добавил, мол, не мог открыть патрульным дверь, поскольку замок был сломан, передает Pavlovsky News. Также подчеркнул, что "не может понять, по какой причине копы участвовали во вскрытии двери". А разлитие бензина по квартире пояснил "испугом штурма КОРДа".

Напомним: событие произошло в среду, 7 июля, на Голосеевском проспекте, 58а. По словам начальника ГУ Нацполиции в столице Андрея Крищенко, по этому адресу патрульные выехали на вызов из-за конфликта в квартире. Во время этого владелец жилья выстрелил в направлении копов из охотничьего ружья.

В результате огнестрельное ранение руки получил один из правоохранителей, еще один – ранение в лицо. После злоумышленник закрылся в квартире. Из-за ЧП в Киеве была введена полицейская спецоперация, "голосеевского стрелка" задержали.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении, а в пресс-службе Киевской городской прокуратуры добавили, что Мартынюку за стрельбу в Голосеевском районе объявили подозрение в покушении на полицейского.

В ведомствах отметили, что за ранение трех человек, в том числе сотрудника правоохранительных органов, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля в Харькове возле бара "Молодость" спор на почве территориальной принадлежности оккупированного Крыма перерос в поножовщину. В результате инцидента пострадал 27-летний мужчина, нападающий с места происшествия скрылся после общения с правоохранителями.