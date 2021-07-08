'Голосеевского стрелка' будут судить за покушение на полицейского и попытку убить еще двух человек

Ивану Мартынюку, которого уже успели назвать в СМИ "Голосеевским стрелком" из-за того, что он устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, объявили подозрение в покушении на полицейского. Подозреваемый ранил трех человек, среди которых правоохранитель.

Об этом сообщили в пресс-- службе Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что количество пострадавших в результате стрельбы, устроенной Мартынюком 7 июля, увеличилось до трех человек – ранее в полиции говорили лишь о двух раненых.

Так, в результате инцидента патрульный полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей. Кроме него есть еще двое пострадавших гражданских, один из которых получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, а второй – осколочные повреждения правого плечевого сустава.

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Следователи квалифицировали действия подозреваемого сразу по двум статьям: как покушение на убийство полицейского, который выполнял служебные обязанности (ст. 348 УК Украины), и покушение на убийство двух гражданских лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ближайшее время Мартынюку изберут меру пресечения, соответствующее ходатайство о содержании под стражей уже направлено Голосеевский в районный суд.

В полиции Киева добавили, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, утром среды, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом, забаррикадировался в одной из квартир и открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов. При этом мужчина стрелял из охотничьего ружья через закрытую дверь.

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