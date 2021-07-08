"Голосеевского стрелка" будут судить за покушение на полицейского и попытку убить еще двух человек
Ивану Мартынюку, которого уже успели назвать в СМИ "Голосеевским стрелком" из-за того, что он устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, объявили подозрение в покушении на полицейского. Подозреваемый ранил трех человек, среди которых правоохранитель.
Об этом сообщили в пресс-- службе Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что количество пострадавших в результате стрельбы, устроенной Мартынюком 7 июля, увеличилось до трех человек – ранее в полиции говорили лишь о двух раненых.
Так, в результате инцидента патрульный полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей. Кроме него есть еще двое пострадавших гражданских, один из которых получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, а второй – осколочные повреждения правого плечевого сустава.
Следователи квалифицировали действия подозреваемого сразу по двум статьям: как покушение на убийство полицейского, который выполнял служебные обязанности (ст. 348 УК Украины), и покушение на убийство двух гражданских лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В ближайшее время Мартынюку изберут меру пресечения, соответствующее ходатайство о содержании под стражей уже направлено Голосеевский в районный суд.
В полиции Киева добавили, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Напомним, утром среды, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом, забаррикадировался в одной из квартир и открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов. При этом мужчина стрелял из охотничьего ружья через закрытую дверь.
Как сообщал OBOZREVATEL :
7 июля полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Его отвезли в полицейской машине.
Во время стрельбы в Голосеевском районе Киеве 7 июля пострадал 27-летний патрульный Сергей Василенко, который работает в НПУ с 2019 года. Мужчина получил тяжелую травму руки, конечность пытаются спасти врачи.