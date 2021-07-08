Мужчине, который ранил полицейского и двух гражданских в Киеве, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в Киеве ранил из ружья полицейского и двух гражданских. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. В Голосеевский районный суд столицы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Мужчине, который ранил полицейского и двух гражданский человек сообщено о подозрении", – заявили в прокуратуре.

Киевлянина подозревают в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов во время исполнения им обязанностей (статья 348) УКУ и покушении на убийство двух человек (часть 2 статьи 15 пункта 1 статьи 115) УКУ.

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В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 7 июля около 11.00 житель квартиры по проспекту Голосеевском через закрытую дверь из охотничьего ружья выстрелил в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов.

В результате происшествия огнестрельное ранение получил полицейский – дробь попала ему в кисть и раздробила ее. Также пострадали двое гражданских – у одного ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, а у другого – осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. Для того, чтобы задержать стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.