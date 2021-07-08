В Харькове спор о том, чей Крым, закончился поножовщиной. Видео

В Харькове возле бара "Молодость" спор на почве территориальной принадлежности временного оккупированного РФ Крыма перерос в поножовщину. В результате пострадал молодой человек.

Инцидент произошел около 04:00 в четверг, 8 июля. Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места ЧП (чтобы посмотреть фото и видео 18+, доскролльте новость до конца).

"Поножовщина в кафе "Молодость": в 4 утра парню порезали руку. Какое заведение – такие и новости", – прокомментировали в сети.

На кадрах видеоролика постают молодые люди, между которыми возникла словесная перепалка. В ходе нее мужчину в красной футболке спрашивают, "Чей Крым?". Он в ответ говорит: "Наш, российский".

Далее автор видео уже показывает порезанную руку – она обмотана белой тканью, которая вся пропиталась кровью. По его словам, ранение нанес именно упомянутый выше мужчина.

На место конфликта с поножовщиной были вызваны врачи скорой помощи и правоохранители.

Отмечается, что нападавший после общения с полицейскими скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

В пресс-службе полиции Харьковской области пообещали сообщить подробности конфликта после выяснения его обстоятельств.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Контрактовой площади в Киеве 20 июня конфликт перерос в стрельбу с поножовщиной. Ножевое ранение получил мужчина.