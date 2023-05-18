Сообщили о подозрении высокопоставленному военному РФ, приказавшему захватить аэродром "Киев-Антонов-2"

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ. Именно он отдал приказ на захват аэродрома "Киев-Антонов-2" и обеспечил вторжение подразделений страны-террориста на территорию Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Военному преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Как отметили в прокуратуре, заместитель командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ организовал подготовку и отдавал приказы относительно поражения и захвата наземных целей и других объектов на территории Украины. В частности, с применением российской военной авиации.

"Среди этих объектов – инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов". Таким образом он обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений с РФ на территорию Украины с целью ее оккупации. Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получение ими телесных повреждений разной степени тяжести. А также причиненили материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", – подчеркнули в пресс-службе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, приведших к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители объявили подозрение военнослужащим РФ, причастным к совершению военных преступлений. Во время оккупации Киевской области они расстреляли гражданские автомобили.

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