Правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, расстрелявшим авто гражданские на Киевщине. Фото

Правоохранители объявили подозрение военнослужащим РФ, которые причастны к совершению военных преступлений. Во время оккупации Киевской области они расстреляли автомобили мирных жителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Установлено, что 2 марта 2022 года, во время оккупации Бучанского района, российские военные открыли огонь по двум автомобилям, за рулем которых находились гражданские. Водители проезжали село Микуличи и наткнулись на скопление находившейся возле школы военной вражеской техники. Под плотным огнем пострадавшим удалось выбраться из автомобилей и скрыться с места обстрела", – рассказали в пресс-службе.

Двум злоумышленникам, командиру парашютно-десантной роты и командиру отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии объявлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, назначенная оккупантами "вице-мер" Чистякова (Тореза) Ольга Дедух, занимавшаяся депортацией украинцев в Сибирь, получила приговор – 15 лет тюрьмы. Пока коллаборантка прячется на оккупированной части Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правоохранители доказали причастность 9 военных страны-террориста РФ к совершению военных преступлений – их приговорили. Во время временной оккупации части территории Киевской области злоумышленники угрожали убийством и пытали мирного жителя.

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