В Чернигове после косметологической операции умерла женщина: детали трагедии

В Чернигове полицейские расследуют смерть 42-летней женщины после проведения операции в частной косметологической клинике. Правоохранители открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

По данным пресс-службы полиции, о трагедии правоохранителям стало известно 21 февраля. В соцсетях полицейские наткнулись на сообщение о госпитализации женщины.

Предварительно известно, что пациентке выполнили оперативное вмешательство в одной из частных клиник. После этого ее без сознания доставили в больницу. Впоследствии женщина скончалась.

В рамках расследования следователи назначили ряд экспертных исследований для установления всех обстоятельств происшествия. Дело расследуется по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Напомним, в Мукачево Закарпатской области полиция расследует случай смерти младенца в детской больнице. Дело взяла под контроль Мукачевская окружная прокуратура.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Закарпатской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. Предварительно известно, что медики не оказали своевременной помощи, когда у мальчика ухудшилось состояние здоровья.

