В Днепре во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление: есть пострадавшие. Видео

В Днепре во время демонстрации боеприпасов в учебном заведении произошел взрыв и задымление, в результате чего пострадали дети. Инцидент произошел 23 февраля в одном из лицеев города.

Видео дня

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства. Об этом сообщили в полиции Днепра.

По предварительным данным, во время показа ученикам демонстративных боеприпасов произошел взрыв, после которого возникло задымление. Информация о чрезвычайном происшествии сначала появилась в социальных сетях, после чего в учебное заведение немедленно прибыли сотрудники полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства происшествия и провели первоочередные проверки.

В результате инцидента травмированы двое детей. Предварительно у несовершеннолетних диагностировали легкие телесные повреждения. В то же время, по данным местных СМИ, несколько школьников обратились за медицинской помощью с жалобами на проблемы со слухом после взрыва.

Речь идет об инциденте в Лицей №137. Ранее появлялась информация, что пострадавших в учебном заведении нет, а задымление якобы было связано с учениями, которые проводили военные.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события и открытии уголовного производства. Проверка продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области в результате взрыва в жилом доме погиб 10-летний мальчик, его мать получила травмы и находится в больнице. Происшествие произошло в селе Малая Кужеловка Дунаевецкой общины вечером 22 февраля.

По предварительным данным, мальчик играл гранатой, которая взорвалась в одной из комнат дома, где он находился вместе с 45-летней матерью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!