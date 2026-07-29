Смертельное ДТП в Соломенке: суд продлил срок содержания под стражей водителю Mercedes. Подробности и фото

В Киеве суд продлил срок содержания под стражей водителю, совершившему ДТП с четырьмя погибшими на Чоколевском бульваре. Адвокат подозреваемого подавал ходатайство об освобождении его из-под стражи под поручительство.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Антона Ефимова и продлил срок содержания под стражей 49-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz, который в июне врезался в подземный пешеходный переход на Чоколовке", – говорится в сообщении.

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Как сообщили в прокуратуре, подозреваемый будет находиться под стражей без права освобождения под залог до 5 сентября 2026 года. Он и его адвокат участвовали в заседании по видеосвязи. Сторона защиты ходатайствовала перед судом о проведении закрытого заседания, а также о возможности освободить подозреваемого из-под стражи под поручительство. Оба ходатайства суд отклонил.

Смертельное ДТП в Соломенском районе

В пятницу, 5 июня, на Чоколевском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских – 23-летний Дмитрий Бондарчук и 21-летний лейтенант Денис Будченко. Также были травмированы двое мужчин и одна женщина.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована в Херсонской области.

Впоследствии стало известно, что правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных Плешивцевым. Из них 18 – в течение 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева автомобиль Daewoo на большой скорости протаранил Volkswagen на проспекте Степана Бандеры. В результате столкновения водитель второго автомобиля погиб – виновник ДТП, который сел за руль в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования, был задержан.

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