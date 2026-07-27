В Киеве пьяный водитель устроил смертельное ДТП: один из авто превратился в металлолом. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева автомобиль Daewoo на высокой скорости протаранил Volkswagen на проспекте Степана Бандеры. В результате столкновения водитель последнего автомобиля погиб – виновник ДТП, которыйсел за руль в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования, был задержан.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновного грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 26 июля, около 21:00 в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Nubira двигался на большой скорости. Из-за этого водитель легковушки не справился с управлением и протаранил заднюю часть Volkswagen Passat, который двигался впереди в попутном направлении по той же полосе.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen (57-летний мужчина. – Ред.) получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

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Водитель Daewoo был также травмирован – его госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе полиции охраны, после столкновения он пытался скрыться, однако был оперативно задержан их сотрудниками.

Злоумышленником оказался 39-летний военнослужащий, находившийся в статусе "СЗЧ" – от проверки с помощью Драгера он отказался. В настоящее время правоохранители ожидают выводов экспертизы. Как сообщили нам в полиции Киева, кроме того, на него составили административный протокол по части 1 статьи 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения – штраф 17 тысяч гривен).

Стоит добавить, что на опубликованных полицией фотографиях можно увидеть последствия аварии – в результате столкновения задняя часть автомобиля погибшего водителя Volkswagen была полностью вмята в салон машины.

По данному факту (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Виновного грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области микроавтобус сбил 6-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

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