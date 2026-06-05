На Харьковщине автобус с детьми слетел в кювет: есть пострадавшие. Фото

На Харьковщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с детьми, в результате которого есть пострадавшие. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось во время движения по трассе.

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На месте работали следователи, которые устанавливали все обстоятельства инцидента. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло утром 5 июня на автодороге Р-58 "Мерефа – Златополь – Лозовая". ДТП произошло с автомобилем Volkswagen LT, который перевозил детей и сопровождающих педагогов.

Следствие установило, что водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал на обочину и перевернулся в кювет. В салоне находились 14 детей – ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, которые сопровождали группу во время экскурсионной поездки.

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В результате аварии травмированы трое детей и двое взрослых. Все пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают устанавливать полные обстоятельства инцидента.

Напомним, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии есть погибший и несколько пострадавших, среди них – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киеве пьяный водитель устроил массовое ДТП. В результате аварии 40-летняя женщина получила тяжелое ранение – осколок разбитого стекла повредил ей яремную вену на шее. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

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