'Раненый мальчик просил помочь отцу': опубликовано видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве

Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в городе Киеве сообщили о подозрении из-за их действий во время теракта, произошедшего 18 апреля. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он обнародовал видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта.

Генпрокурор отметил, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и обнаружил на месте раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в частности, еще один ребенок – мальчик, который просил помочь его отцу, а не ему самому.

"Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка", – подчеркнул Кравченко.

В то же время, как отметил генпрокурор, патрульные, имея при себе табельное огнестрельное оружие и законные основания для его применения, покинули место происшествия.

"Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих", – подчеркнул Руслан Кравченко.

В период с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице умер еще один раненый, который стал седьмой жертвой.

По словам Кравченко, сейчас собрано достаточно доказательств и полицейским объявлено подозрение по ч. 3 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается.

Теракт в Киеве

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

Преступником оказался уроженец России Васильченков Дмитрий Васильевич, который поселился в Киеве после переезда из Донецкой области. Он имел зарегистрированное оружие, разрешение на которое недавно продлил.

Васильченкова удалось застрелить силовикам КОРД, которые после безрезультативныхпереговоров с ним, пошли на штурм супермаркета.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских. Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о расследовании против двух полицейских. Следствие установит законность их действий. Предварительная квалификация дела – ч. 3 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Санкция предусматривает восемь лет лишения свободы.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских. "Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что начато расследование в отношении бездействия двух патрульных, которые сбежали с места теракта в Голосеевском районе Киева. Расследование проводится в рамках уголовного производства.

