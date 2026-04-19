Начато расследование в отношении бездействия двух патрульных: Зеленский о теракте в Киеве

Государственное бюро расследований изучает все обстоятельства побега патрульных полицейских с места теракта в Голосеевском районе Киева. Расследование проводится в рамках уголовного производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу в воскресенье, 19 апреля. Пресс-служба ОП опубликовала соответствующее видео на официальном канале в YouTube.

Патрульные должны были действовать

Зеленский рассказал, что заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Он касался "расследования всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействия тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу, а сами сбежали".

"Уже есть уголовное производство по этому факту, и будет полная проверка работы патрульных – они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом", – проинформировал глава государства.

Расследованием стрельбы, проверкой всех фактов относительно убийцы, его состояния и его оружия занимаются СБУ и Нацпол.

Зеленский анонсировал, что в структуре МВД после инцидента произойдут перестановки: "Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали". Также стоит пересмотреть протоколы реагирования правоохранителей, процедуры отбора и обучения патрульных.

По состоянию на воскресенье восемь раненых стрелком людей оставались в больницах. Состояние одного из пациентов медики оценивали как крайне тяжелое. "Оказывается вся необходимая помощь", – сообщил президент.

Обстоятельства скандала

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел вечером в субботу, 18 апреля. На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей (предположительно, они прибыли на вызов) сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских. Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о расследовании против двух копов. Следствие установит законность их действий. Предварительная квалификация дела – ч. 3 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Санкция предусматривает восемь лет лишения свободы.

– 18 апреля Евгений Жуков, глава Департамента патрульной полиции, подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских. "Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", – сказал он.

