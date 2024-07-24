Пытался украсть генератор в одном из городских ресторанов: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Фото

В Шевченковском районе Киева правоохранители ночью задержали мужчину, которым может быть причастен к краже. Злоумышленник пытался угнать генератор в одном из заведений питания.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи.

"Ночью на линию 112 поступило сообщение о краже в Шевченковском районе. Заявитель рассказал, что неизвестный попытался угнать генератор в одном из заведений питания, однако он его придержал и вызвал полицию", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что инспекторы оперативно прибыли в заведение и задержали предполагаемого злоумышленника – мужчина в содеянном признался. Для дальнейшего уяснения правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Напомним, в Киеве суд признал виновным мужчину, пытавшегося обокрасть женщину в общественном транспорте. Злоумышленник в маршрутке вытащил из сумки пассажирки мобильный телефон, но скрыться с места преступления ему помешали свидетели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева муниципалы задержали мужчину, совершившего кражу в больнице. Нарушителем оказался ранее судимый уроженец Киевской области, которого за совершение преступлений разыскивали полицейские.

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