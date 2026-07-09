Под Киевом поезд сбил насмерть молодую женщину. Подробности трагедии

В Ирпене Киевской области на железнодорожном вокзале поезд сбил молодую женщину. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 8 июля, к ним поступила информация от медиков о том, что на железнодорожном вокзале города Ирпень погибла женщина.

Предварительно полицейские установили, что грузовой поезд маршрута "Дарница – Коростень" сбил 26-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

"В результате наезда пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм", – добавили в полиции.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!