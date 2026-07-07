В Киевской области поезд сбил насмерть велосипедиста. Подробности трагедии

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях вечером к ним поступило сообщение от дежурного по станции в Белоцерковском районе о том, что на железнодорожных путях был травмирован 53-летний мужчина.

"Полицейские предварительно установили, что электропоезд двигался в направлении города Фастов и совершил наезд на мужчину с велосипедом, который пересекал пути в запрещенном для этого месте. В результате наезда от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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