На трассе Киев – Одесса маршрутка столкнулась с грузовиком: есть жертва и раненые. Фото и видео
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Утром 9 июля на трассе Одесса – Киев произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Вследствие аварии транспортное средства перевернулось.
По предварительным данным, в результате ДТП есть жертвы и пострадавшие. Кадры с места аварии опубликованы в Telegram-канале OBOZ.UA.
Подробности аварии
Очевидцы с места происшествия сообщают, что после столкновения транспортных средств на дороге лежат окровавленные люди. Информация об их состоянии будет уточняться.
На место аварии экстренно выехали сотрудники полиции и кареты скорой помощи. По предварительным данным, движение на трассе существенно осложнено, поэтому водителей призывают быть внимательными.
Свидетели пишут в сети, что авария произошла недалеко от поселка Троицкое Одесской области. Также очевидцы подтверждают, что на место ДТП уже прибыли медики.
Первые кадры с места аварии свидетельствуют о том, что участниками ДТП могли стать пассажирский микроавтобус, а также фура.
Комментарии полиции
В Национальной полиции уточнили, что происшествие случилось на трассе Киев-Одесса, вблизи села Одаи Ширяевской громады. Предварительно установлено, что столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки.
По предварительной информации, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия, предварительно, один человек погиб, еще пятеро получили телесные повреждения.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и работники сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено.
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