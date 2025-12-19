Под Киевом поезд сбил насмерть 17-летнего парня. Подробности трагедии

В Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Электричка сбила подростка

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что на железнодорожном вокзале города Вишневоепоезд сообщением "Фастов – Киев" сбил юношу.

"Прибыв на место происшествия полицейские предварительно установили, что во время приближения поезда к станции, 17-летний парень прыгнул с перрона на пути. Во время звуковых сигналов машиниста, юноша пытался залезть на платформу. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать", – добавили в пресс-службе.

К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

