'Очень жаль, что так произошло': суд избрал меру пресечения полицейскому, который убегал во время теракта в Киеве. Фото

Во вторник, 22 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения патрульному полицейскому Михаилу Дробницкому. Его подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями во время теракта в Киеве 18 апреля.

Суд отправил подозреваемого под арест на 60 суток до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен. Трансляция заседания суда проходила он-лайн.

Адвокат ходатайствовал о ночном домашнем аресте для своего подзащитного. Однако судья согласилась с аргументами следователя и вынесла решение об удовлетворении его просьбы.

Подозреваемый изложил свою версию событий

Сам Михаил Дробницкий во время заседания заявил, что нападавший открыл по нему прицельный огонь из автоматического оружия, поэтому он был вынужден отступить в укрытие.

Он изложил собственную версию событий. Дробницкий рассказал, что сначала экипаж получил вызов о хулиганстве. Уже в пути правоохранители услышали крики и звуки выстрелов, после чего остановились и уточнили у охранника, где именно происходит стрельба.

По его словам, у подъезда они обнаружили мужчину, женщину и ребенка с огнестрельным ранением. Он сразу передал по рации информацию о необходимости вызова медиков, осознавая серьезность ситуации.

Дробницкий отметил, что передал напарнице ключи и планшет и попросил ее принести аптечку, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

Далее, по его словам, он пытался повторно связаться с дежурным, однако в этот момент из подъезда вышел мужчина с автоматом и открыл прицельный огонь в его сторону.

Патрульный утверждает, что начал отступать в укрытие, находясь под обстрелом. После этого он, по собственным словам, пытался принять меры для выявления и нейтрализации нападавшего.

Также он сказал, что сожалеет о том, что произошло.

"Очень жаль, что так произошло. Каждый день прокручиваю это в своей голове", – сказал подозреваемый.

Теракт в Киеве и скандал из-за побега полицейских

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина.

На следующий день в сети появилось видео с места стрельбы на улице: двое правоохранителей, прибывших на вызов, сбежали после первых звуков выстрелов, бросив безоружных гражданских. Ребенок и мужчина были вынуждены спасаться самостоятельно. Взрослый не успел – нападающий попал в него.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о расследовании против двух полицейских. Предварительная квалификация дела – ч. 3 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Санкция предусматривает восемь лет лишения свободы.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Генерал заявил, что двое его подчиненных поступили "непрофессионально и недостойно", потому что оставили в опасности раненых гражданских. "Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые являются начальниками у этих двух полицейских", – подчеркнул генерал.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что начато расследование относительно бездействия двух патрульных, которые сбежали с места теракта в Голосеевском районе Киева. Расследование проводится в рамках уголовного производства.

Прокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с бодикамер полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве. Патрульный экипаж оставил людей в опасности и не воспользовался табельным оружием. Им сообщили о подозрении из-за действий во время теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки патрульных полицейских. Об этом заявил Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что патрульные должны быть готовы к экстремальным ситуациям.

