Обворовал женщину на вокзале: в Киеве с поличным задержали рецидивиста. Фото

В Киеве задержан ранее судимый мужчина, который, по информации следствия, обокрал женщину на вокзале. Злоумышленник забрал у потерпевшей рюкзак, с деньгами, документами и мобильным телефоном.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Обворовал женщину на столичном вокзале – злоумышленник похитил у потерпевшей рюкзак, с деньгами, документами и мобильным телефоном. Полицейские задержали его недалеко от места совершения уголовного правонарушения", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался 40-летний житель Донецкой области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. У него изъяли рюкзак с вещами потерпевшей и вернули ей. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве полицейские задержали обворовавшую дедушку женщину. Злоумышленница попала в квартиру мужчины и, увидев, где он хранит сбережения, похитила их и скрылась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дымере Киевской области правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница забрала из магазина ящик для сбора средств на ВСУ.

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