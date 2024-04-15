В Киевской области задержали женщину, которая украла ящик для сбора средств на ВСУ. Фото

В Дымере Киевской области правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница забрала из магазина ящик для сбора средств на ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Задержанной грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась работница магазина поселка Дымер и сообщила о похищении ящика для пожертвований защитникам страны.

"Полицейские офицеры общины осмотрели помещение магазина, опросили свидетелей и собрали все необходимые вещественные доказательства, установив личность злоумышленницы. Ею оказалась 52-летняя местная жительница", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница представилась пенсионерке соседкой, попросила у нее деньги в долг, а когда попала к ней в дом забрала сбережения и ювелирные изделия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве полицейские задержали обворовавшую дедушку женщину. Злоумышленница попала в квартиру мужчины и, увидев, где он хранит сбережения – похитила их и скрылась.

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