В Киеве задержали женщину, обворовавшую 82-летнего мужчину. Подробности и фото

В Киеве полицейские задержали женщину, которая обворовала дедушку. Злоумышленница попала в квартиру мужчины и, увидев, где он хранит сбережения – похитила их и скрылась.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Святошинское управление полиции обратился местный житель и сообщил, что его обокрали. 82-летний дедушка рассказал, что в заведении питания к нему подошла незнакомка, чтобы познакомиться, после чего он пригласил ее домой. Находясь дома у пострадавшего женщина увидела, где он хранит сбережения и, когда пенсионер отвлекся, похитила 9000 гривен и сбежала из квартиры", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и задержали ее – была изъята часть похищенных денег. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанный сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, совершившего кражу в больнице. Злоумышленник проник в кабинет старшей медицинской сестры и забрал ее рюкзак с личными вещами и деньгами, которые предназначались ребенку на операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к краже. Злоумышленница представилась пенсионерке соседкой, попросила у нее деньги в долг, а когда попала к ней в дом забрала сбережения и ювелирные изделия.

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