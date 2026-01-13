Нападение в школе в Киеве: полицейские сообщили о подозрении подростку. Подробности и фото

Правоохранители Киева сообщили о подозрении подростку, который на Оболони в школе с ножом напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Расследование преступления продолжается.

Что известно

"Вчера утром ученик 9 класса в помещении учебного заведения в Оболонском районе надел заранее подготовленную маску и каску, после чего зашел в класс, где ножом нанес ранения классной руководительнице и еще одному ученику, после чего в уборной нанес себе телесные повреждения", – уточнили в пресс-службе.

В результате полученных ранений 39-летняя женщина и 14-летний парень находятся в реанимации. Нападающий в удовлетворительном состоянии находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей и правоохранителей.

Действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Во время обыска на месте происшествия и по месту жительства подростка следователи изъяли телефон и ноутбук, которые будут тщательно изучаться правоохранителями.

"Напомним, при осмотре гаджета полицейские обнаружили переписку с вероятно представителями вражеских спецслужб, с которыми юноша обсуждал совершение преступления накануне и непосредственно в день происшествия", – добавили в пресс-службе.

