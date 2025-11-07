В Киеве подросток выпал из окна школы: парня госпитализировали. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в пятницу, 7 ноября, из окна школы выпал 17-летний парень. Пострадавшего с переломами ног госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства инцидента установят правоохранители.

Чрезвычайное происшествие в школе

"Полиция выясняет обстоятельства падения школьника из окна учебного заведения в Днепровском районе столицы. Предварительно известно, что 17-летний парень выпал с третьего этажа. С травмами и переломами обеих ног он был госпитализирован", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали происшествия и общаются с администрацией учебного заведения.

Напомним, в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки выпал парень и упал на козырек подъезда. Пострадавшего с помощью местных жителей и спасателей спустили на землю и передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева из окна школы выпала 14-летняя ученица. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали.

