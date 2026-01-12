Нападение в школе Киева: появилось фото ученика, причастного к инциденту. Подробности

По предварительной информации, ученик, который в школе Киева напал с ножом на учительницу и одноклассника, также ранил себя. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

OBOZ.UA из собственных источников получило фото нападавшего. На месте работают правоохранители.

Нападение в школе

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Предварительно, нападавшим оказался парень, 2011 года рождения.

"Он нанес повреждения и учительнице, и однокласснику, и себе. Работают медики", – уточнил Мондриевский.

В свою очередь в комментарии OBOZ.UA спикер Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис уточнила, что решается вопрос о квалификации события по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно – покушение на умышленное убийство двух и более лиц.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, социальные службы, которые устанавливают все обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия.

Что предшествовало

В одной из школ Киева в понедельник, 12 января, ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывают помощь, нападавший задержан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 7 ноября, из окна школы выпал 17-летний парень. Пострадавшего с переломами ног госпитализировали.

