В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника в школе: пострадавшим оказывают помощь

В одной из школ Киева в понедельник, 12 января, ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывают помощь, нападавший задержан

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Нападение в школе

"Полиция выясняет обстоятельства нападения в столичной школе. Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8:45. По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия. Дополнительная информация позже.

Чрезвычайные происшествия в школах

