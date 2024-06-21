Надругательство над могилами военных в Киеве: в полиции рассказали о подозреваемой

Подозреваемую в надругательстве над могилами военных в Киеве оперативно задержала полиция. Но женщина никак не объяснила своих мотивов. Поэтому ей назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

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Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок. Отмечается, что злоумышленнице грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

"Учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, у нас есть основания считать, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Она определит, является ли она вменяемой или осознавала она свои действия. По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, будут ли это меры медицинского характера", – добавила Страшок.

Представитель полиции пояснила, что уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой). Но, учитывая обстоятельства преступления, возможна переквалификация его по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

На данный момент, задержанная находится в Печерском управлении полиции. Там происходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Напомним, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрию Коцюбайлу, Андрею Пильщикову и Павлу Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже долгое время проживает в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неизвестные вандалы изуродовали места захоронения погибших воинов на Аскольдовой могиле. В частности, злоумышленники разбросали лампадки и порвали портрет Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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